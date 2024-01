Dodatek osłonowy 2024. Kryteria, kwoty. Wnioski dostępne w MOPR we Włocławku

Wypełnione i podpisane wnioski można składać do skrzynek podawczych w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

Dodatek osłonowy można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego – pismo ogólne do urzędu oraz wniosek, w przeciwnym razie dokument zostanie potraktowany jako niepodpisany, a wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia podpisu osobiście.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do skrzynki podawczej przedstawiciele MOPR-u we Włocławku proszą o wpisanie we wniosku numeru telefonu wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków oraz numeru konta bankowego (nie musi być to numer osoby składającej wniosek).