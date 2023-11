Alarm w wielu sklepach w Polsce. GIS wycofuje produkty - tego nie kupuj GM/GIS

Zagrożenie: W wyniku kontroli przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono wewnątrz opakowania produktu pn. „Balsam Jerozolimski dla dzieci" suplement diety 200ml, nr partii: 220602, data minimalnej trwałości: 052024, butelkę z płynem oznakowanym jako produkt leczniczy pn.: Antinervinum, nr serii: 211001, termin ważności 10.2023. W związku z powyższym, w przypadku niezwrócenia uwagi na oznakowanie butelki zamieszczonej wewnątrz kartonika, istnieje ryzyko spożycia produktu leczniczego zamiast suplementu diety. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt: „Balsam Jerozolimski dla dzieci" suplement diety 200ml Numer partii: 220602 Data minimalnej trwałości: 05. 2024 Producent: Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa (aktualnie Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., ul. Krakowska 50/4, 31-066 Kraków) Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowości (06.10.2023) Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o., która aktualnie posiada status producenta Produktu, podjęła pilne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz wycofanie ze sprzedaży wadliwej partii (220602), w celu jej weryfikacji oraz ewentualnej utylizacji. Producent na każdym etapie postępowania współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz dalszymi ogniwami łańcucha dostaw. W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie mające na celu wycofanie z obrotu przedmiotowego produktu. Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Niektóre towary nie nadają się do spożycia. Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu.