MOPR we Włocławku organizuje spotkanie propagujące rodzinną pieczę zastępczą. Trwają zapisy Joanna Maciejewska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku organizuje w listopadzie 2023 roku spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 wychowanków. Zapisy osób zainteresowanych spotkaniem trwają do czwartku 16 listopada 2023 roku.