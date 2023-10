We Włocławku powstają nowe domy dziecka. Mają być gotowe jeszcze w 2023 roku. Zdjęcia, wideo

We Włocławku działa obecnie pięć tzw. „czternastek” przeznaczonych dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinnych domach. Są także rodziny zastępcze, ale wciąż potrzebne są zarówno nowe rodziny, jak i więcej miejsc w domach dziecka.

Domicela Kopaczewska zwraca uwagę na bardzo poważny problem z liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – nie tylko we Włocławku, lecz w całej Polsce.

- Bywa, że jest ich więcej niż miejsc w „czternastkach” - zaznacza Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka. - Ale jak można nie przyjąć dziecka, kiedy policja stoi pod placówką i trzeba natychmiast odseparować dziecko od pijanych czy przemocowych rodziców? To są takie sytuacje, kiedy jest interwencyjne przyjęcie dziecka do placówki. W szpitalu są noworodki czy dzieci, którymi trzeba się zaopiekować, więc to jest bardzo poważny problem do rozwiązania.