Przy Celulozowej we Włocławku będą 144 nowe mieszkania na wynajem. Na listach jest prawie 700 osób!

Tyle trzeba zarabiać, żeby starać się o mieszkanie przy ul. Celulozowej we Włocławku

Tak obecnie wyglądają prace na ul. Celulozowej we Włocławku

Projekt listy wnioskodawców ubiegających się o mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku

W poniedziałek 4 września 2023 Urząd Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej opublikował projekt listy wnioskodawców ubiegających się o najem 142 mieszkań przy ul. Celulozowej we Włocławku. Listy wywieszono także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. 3 Maja 22 i Zielonym Rynku 11/13.

O mieszkania powstające przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach drugiego etapu projektu ubiegało się ponad 800 osób. Warto zaznaczyć, że zainteresowanie mieszkaniami jest jeszcze większe, niż w przypadku pierwszego etapu! Wtedy o jedno mieszkanie starły się prawie cztery osoby. Obecnie, licząc jedynie 800 wniosków – a wiemy, że złożono ich więcej – jest to ponad 5,5 osoby na miejsce!

Pozytywnie zweryfikowano 693 wnioski i to właśnie te osoby znalazły się na opublikowanej 4 września liście. Obecnie trwa procedura odwoławcza. Odwołania do opublikowanego projektu listy można składać do 18 września 2023 w Biurze Obsługi Mieszkańców UM przy Zielonym Rynku 11/13. Ostateczna lista najemców ogłoszona zostanie 1 grudnia 2023.