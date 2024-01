Mieszkania dla zdolnych absolwentów we Włocławku. Kto może starać się o najem lokalu? Takie są zasady. Zdjęcia, wideo

Odpowiedziała mu zastępca prezydenta Domicela Kopaczewska. Zaznaczyła, że zgodnie z procedurą prawną, do kompetencji rady miasta należy wyznaczenie terminu i miejsca składania wniosków. Przypomniała też, że kompetencja związana z przydziałem mieszkań i warunkami, jakie muszą spełniać osobny składające wnioski, jest kompetencją prezydenta. Dodała też, że rozumie pytanie pana radnego Dębczyńskiego, który chce taką informację uzyskać i poinformowała o przygotowanym projekcie zarządzenia prezydenta Włocławka, który określa warunki, jakie muszą spełniać absolwenci, aby mogli składać wnioski o przydział wspomnianych mieszkań.

- Są to osoby, które ukończyły kierunek techniczny uczelni wyższej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, uzyskując tytuł inżyniera lub magistra inżyniera, legitymują się dyplomem ukończenia uczelni wyższej ze średnią co najmniej 4,75 i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest miasto Włocławek i w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 30. roku życia, i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, to znaczy nie przysługuje im inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Włocławka – wyliczyła Domicela Kopaczewska, dodając że są to zasadnicze kryteria, które winny spełniać osoby składające wnioski.