Wiceminister Krzysztof Kukucki zapewnia, że rząd wybuduje mieszkania. Tyle ma powstać w tej kadencji. Zdjęcia

- Idea jest taka, żeby Polak miał wybór. Jeżeli chce kupić mieszkanie na własność, to ta strona naszej koalicji – by powiedział bardziej liberalna – chce im to zaproponować. Ale jeżeli chce mieć mieszkanie na tani wynajem, to my jesteśmy w tej koalicji, żeby tego dopilnować. Dlatego mówiłem o tych „trzech nogach”, bo mamy jeszcze „trzecią nogę” w postaci ułatwień dla tych, którzy chcą wybudować dom – mówił wiceminister Krzysztof Kukucki.