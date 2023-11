Senator RP Krzysztof Kukucki nie będzie już zastępcą prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego

Krzysztof Kukucki, od niedawna senator RP, nie będzie już I zastępcą Marka Wojtkowskiego, prezydenta Włocławka. Sam zainteresowany poinformował o tym na Facebooku. W wpisie na portalu społecznościowym podziękował za blisko 5 lat i podsumował swoją pracę.

Krzysztof Kukucki, pełniący dotąd obowiązki zastępcy prezydenta Włocławka, otrzymał w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku 82 899 głosów (ponad 46 procent) i tym samym został senatorem w Senacie RP. Tym samym pokonał trzech przeciwników wyborczych, w tym dotychczasowego senatora naszego regionu Józefa Łyczaka.

Wybory do Senatu RP - okręg nr 13

Krzysztof Kukucki, Komitet Wyborczy Nowa Lewica - 82 899 głosów

Józef Łyczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 65 916

Jakub Lisiecki, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 17 480

Sławomir Skrodzki, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy - 13 719

W piątek 27 października odebrał zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Senatora RP XI kadencji.

Niedawno podczas podsumowania przebiegu i wyniku kampanii wyborczej mówił, że jeszcze w czasie kampanii wyborczej rozmawiał z prezydentem o rozwiązaniu, które pozwoliłoby mu dalej pracować w samorządzie. Chciał łączyć pracę w samorządzie i Senacie. Po wtorkowym wpisie (który publikujemy poniżej) wszystko wydaje się jasne. Krzysztof Kukucki skupi się na pracy w Senacie RP.

Moi drodzy,

Dzisiejszy dzień (31 października 2023 -red) był ostatnim kiedy miałem zaszczyt pełnić funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. Ostatnie 5 lat (zabrakło 2 miesięcy), to był dla mnie bardzo intensywny czas, który każdego dnia przynosił mi ogromną satysfakcję. Miałem niepowtarzalną okazję by realnie wpływać na otaczający mnie bezpośrednio świat, na moje Miasto - Włocławek. W tym czasie bardzo dużo udało się osiągnąć Nie mógłbym jednak realizować się w tym miejscu, gdyby nie Wasze poparcie w ostatnich wyborach samorządowych dla mnie i dla Radnych Miasta Włocławek wybranych z listy Lewicy. To dało nam możliwość nawiązania partnerskiej współpracy z Markiem Wojtkowskim - Prezydentem Miasta Włocławek. Dzięki temu mogłem realizować to o co zabiegałem będąc radnym i wdrażać część mojego programu wyborczego - Lepszy Włocławek.

Największym wyzwaniem, w które mało kto wierzył, była budowa mieszkań na wynajem. W obecnej kadencji oddanych zostało lub zostanie 500 takich mieszkań. I nie ukrywam, że mam satysfakcję, kiedy osoby i formacje, które kilka lat temu otwarcie krytykowały mój pomysł, dzisiaj się na ich tle fotografują i... nakręcają spoty wyborcze Myślę, że kilka tysięcy siwych włosów kosztowały mnie zadania "przegrane", które przejmowałem w stanie: "tego się nie da". Do takich "szalonych" projektów zaliczam: Przystań na Zalewie Włocławskim, Skarbiec Fajansu, Centrum Wsparcia Społecznego, Centrum dla osób w kryzysie i oczywiście Przebudowa Kamienicy przy ul. 3go Maja 18. Każdy z tych projektów niósł ze sobą ryzyko, ale starczyło nam determinacji by je zrealizować. Nie wymienię wszystkich zrealizowanych inwestycji, ale wspomnę o tych najtrudniejszych. Alternatywna droga dla al. Jana Pawła II (bo wymagała przesunięcia granicy Miasta), ul. Szewska (bo musieliśmy przejść przez teren wcześniej zamknięty), przebudowa al. Jana Pawła II (by nie zniszczyć osiedla), przejście pieszo-rowerowe pod torami na os. Zazamcze (bo uzgodnienia z PKP), Centrum Przesiadkowe (bo uzgodnienia z PKP), przebudowa ul. Lipnowskiej (bo 8 miesięcy trwała ocena środowiskowa istniejącej drogi). Były też projekty łatwiejsze, jak budowa ul. Żytniej, Kraszewskiego, przebudowa ul. Grodzkiej na II etapach, budowy chodników, parkingów, dróg rowerowych. Osobiście bardzo cieszyłem się z zagospodarowania Parku na Słodowie, rozbudowy skateparku, budowy pumptracku czy budowy basenów letnich, stworzenia woonerfu na ul. Piwnej. Inwestowaliśmy też w budynki oświatowe. Przebudowany został budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych, w trakcie jest budynek Zespołu Szkół Technicznych, zbudowany został łącznik w Zespole Szkół nr 3, nowa Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, wykonana została termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych, Przedszkoli Publicznych: 13, 16, 26.

W tym czasie pozyskaliśmy ponad 300 mln złotych ze środków zewnętrznych. Tak jak mówiłem na początku kadencji, schylaliśmy się po każdą złotówkę/euro. Były to środki z Unii Europejskiej, Środki krajowe, środki pozyskane bezpośrednio z Komisji Europejskiej czy wsparcie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Fundusze Norweskie. W mojej ocenie najtrudniej pozyskane środki zewnętrzne w historii Miasta. Dzięki nim aktualnie budowane jest przejście pieszo-rowerowe pod ul. Wyszyńskiego, przebudowywany jest Stary Rynek, budowane parki kieszonkowe i zrealizowany ogromny komponent działań społecznych. Do pozyskania tych środków niezbędna była pogłębiona diagnoza stanu Miasta, która w dużej części posłużyła nam do przygotowania nowej Strategii Rozwoju Miasta.

W tym czasie przygotowaliśmy również Strategię Elektromobilnosci oraz Strategię Zrównoważonego Transportu obejmującą cały miejski obszar funkcjonalny. Powołaliśmy również Stowarzyszenie, które ułatwi integrację samorządów Powiatu Włocławskiego z Miastem Włocławek oraz umożliwi pozyskanie nowych środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Bardzo zadowolony jestem, że udało nam się zwiększyć wykupioną liczbę wozokilometrow, przez co mogliśmy zrealizować dużą część postulatów Mieszkańców o dodatkowe kursy autobusów MPK. Do wykonania został ostatni etap zaleceń poaudytowych. Mam nadzieję, że w kolejny roku zostanie to wdrożone. Liczę również, że na ulice Włocławka wrócą WŁOWERy, które cieszyły się ogromną popularnością wśród Mieszkańców. Wymieniliśmy też wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego należące do Miasta na oprawy LED, zbudowaliśmy kilkanaście instalacji fotowoltaicznych. Opracowaną mamy Strategię dekarbonizacji systemu ciepłowniczego, samowystarczalności energetycznej Miasta. Powołany został Klaster Energii Włocławek.

Udało się nam zapełnić budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, sprzedaliśmy działki na Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. W tym czasie przeprowadziliśmy też około 350 postępowań przetargowych. Uchwalonych zostało kilkanaście Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Przygotowane mamy projekty kolejnych inwestycji m.in. Woonerf na 3go Maja, budowa budynków mieszkalnych na rogu ul. Tumskiej i 3go Maja, Zespołu Budynków na ul. Cyganka, kamienic: Maślana 4/6, 3go Maja 6, 3go Maja 9, Brzeska 15, Królewiecka 12. Budowy dwóch bloków przy ul. Starodębskiej, Zielone Tereny Śródmieścia, skwer przed Teatrem Impresaryjnym.

Oczywiście, że to wszystko to efekt pracy całego zespołu. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali te zadania, wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta w szczególności z "mojego pionu": Wydziału Urbanistyki i Architektury z Panią Dyrektor Jolantą Stańczak, Biura Zamówień Publicznych z Panem Dyrektorem Jarosławem Kwiatkowskim, Wydziału Inwestycji z Panem Dyrektorem Tomaszem Celmerem, Wydziału Dróg, Transportu i Energii z Panem Pawłem Żyżelewiczem, Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z Panem Dyrektorem Jarosławem Zdanowskim, Rozwoju Miasta z Panią Dyrektor Darią Figurską oraz Centrum Obsługi Inwestora z Panią Dyrektor Anną Pakulską. Bardzo dziękuję mojej asystentce - Marietcie Waleczko.

Dziękuję Radnym Miasta Włocławek, z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało. Oczywiście Mieszkańcom, którzy czasem chwalili czasem krytykowali, ale w przeważającej większości wspierali i chcieli dobrze.

Szczególnie dziękuję moim bliskim: Synom i Partnerce Oni najlepiej wiedzą ile nas to wszystko kosztowało.

Niestety Mojej Mamie już nie podziękuję, ale wiem, że byłaby ze mnie dumna.

