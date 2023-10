Wybory 2023 we Włocławku - tak przebiegało głosowanie w komisjach nr 24 i 25. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

W niedzielę, 15 października 2023 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Odwiedziliśmy lokale wyborcze we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegało głosowanie w komisjach wyborczych przy ulicy Willowej we Włocławku.