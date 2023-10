Krzysztof Kukucki, nowy senator Senatu RP podsumowuje kampanię i mówi o planach na przyszłość

- Myślę, że to były ważne i przełomowe wybory. Ale to przełomowe znaczenie nadali wyborom Polki i Polacy, którzy tak licznie ruszyli do urn - mówi Krzysztof Kukucki. - Dla mnie jako politologa te 74 procent frekwencji to spełnienie marzeń. Kiedy rozmawialiśmy w swoim środowisku o frekwencjach w wyborach na Zachodzie, wiedzieliśmy, że świadczy to o dojrzałości demokracji. Teraz Polki i Polacy pokazali, że są za państwem demokratycznym, za silną Polską w Unii Europejskiej, za szacunkiem do prawa i Konstytucji, do praw człowieka. To są fundamenty świata zachodniego. Teraz chcę wszystkim wyborcom z Włocławka i regionu włocławskiego po ludzku podziękować za głosy, za poparcie, za zaufanie. Dla mnie to duma, ale i wyzwanie na przyszłość. Dziękuję także tym, z którymi przez ostatnie pięć lat mogłem pracować w samorządzie. Bo wiem, że ta praca także miała wpływ na wynik wyborów.