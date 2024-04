Marek Wojtkowski zamieni fotel prezydenta Włocławka na pracę w zarządzie województwa. Tyle może zarobić. Zdjęcia

Marek Wojtkowski ma trafić do zarządu województwa kujawsko-pomorskiego

Marek Wojtkowski był prezydentem Włocławka dwie kadencje

Marek Wojtkowski rządzi Włocławkiem od 2014 roku. To jego druga kadencja. Nie zasiądzie w fotelu prezydenta Włocławka na trzecią kadencję, ponieważ w wyborach samorządowych 2024 przegrał ze swoim byłym zastępcą Krzysztofem Kukuckim.

Radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego odebrali zaświadczenia

Jak już informowaliśmy, marszałkiem województwa pozostać ma Piotr Całbecki , wicemarszałkiem pozostanie też Zbigniew Ostrowski. Zmiana będzie na stanowisku drugiego wicemarszałka – urząd obejmie Aneta Jędrzejewska (Trzecia Droga). Dariusz Kurzawa, który do tej pory pełnił tę funkcję, zostanie członkiem zarządu. Wiceprzewodniczącym Sejmiku zostanie Przemysław Sznajdrowski z Trzeciej Drogi. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniższym materiale:

Do zarządu województwa rekomendowano także Marka Wojtkowskiego. W zarządzie zajmie miejsce Sławomira Kopyścia.

Tyle może zarobić Marek Wojtkowski w zarządzie województwa

W listopadzie 2021 roku Rada Miasta Włocławek ustaliła wysokość wynagrodzenia prezydenta Marka Wojtkowskiego. Dostał podwyżkę. Miesięczne zarobki prezydenta Marka Wojtkowskiego ustalono wtedy na poziomie 18 940 złotych brutto , co oznacza podwyżkę o 8 tysięcy złotych. Wcześniej prezydent Włocławka zarabiał miesięcznie 10 tysięcy 940 złotych brutto.

Zajrzeliśmy też do oświadczeń majątkowych i sprawdziliśmy, ile we włocławskim ratuszu zarobił Matek Wojtkowski w 2021 i 2022 roku. W 2022 roku prezydent Marek Wojtkowski z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Włocławek zarobił 270 991,07 zł. To o blisko 86 tys. zł więcej, niż w 2021 roku, ponieważ wtedy praca w ratuszu przyniosła mu 185 196,39 zł dochodu.