Prezydenci miast zatrudniają siebie nawzajem i nadal dorabiają do pensji. Tak jest w Płocku i Włocławku

Warto zaznaczyć, że w spółkach z o.o. - a taką jest „Saniko” - rada nadzorcza powoływana jest przez zgromadzenie wspólników. W PGK "Saniko" zgromadzenie wspólników jednoosobowo stanowi prezydent Włocławka i do jego kompetencji należy m. in.: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz określenie zasad wynagradzania ich.

Prezydent Włocławka pracuje w radach nadzorczych spółek miejskich w Płocku i Ostrowcu Świętokrzyskim

- Wymiana doświadczeń samorządowych odbywa się na różnych szczeblach i w różnych formułach. Chodzi na przykład o udział w związkach, stowarzyszeniach, wyjazdy na spotkania kongresowe, konferencje itd. Zasiadanie w radzie nadzorczej to również wymiana doświadczeń. Jeśli w radzie nadzorczej włocławskiej spółki zasiada prezydent Płocka to po pierwsze zasiada w niej człowiek, który ma cenne spojrzenie z zewnątrz, a przede wszystkim zasiada w niej człowiek o bardzo dużym doświadczeniu samorządowym. Na takiej współpracy miasto i spółka mogą wyłącznie zyskać. Osobiście wspieram swoim doświadczeniem spółki w Płocku i Ostrowcu Świętokrzyskim. Dostałem takie propozycje i z nich skorzystałem – przekazał nam Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, dodając w jakiej formie odbywają się spotkania. - A że spotkania odbywają się zazwyczaj kilka razy w roku i najczęściej zdalnie, nie mają żadnego wpływu na pełnienie funkcji prezydenta miasta. Więcej, są – jak już wspomniałem – kolejnym polem wymiany doświadczeń w zarządzaniu miastem. Jeśli spotkania odbywają się na miejscu to uczestniczę w nich czasie wolnym od pracy (biorę urlop).

Tyle prezydent Włocławka Marek Wojtkowski zarobił w 2022 roku

Prezydent Marek Wojtkowski z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Włocławek w 2022 roku zarobił 270 991,07 zł. To o blisko 86 tys. zł więcej, niż w poprzednim roku, ponieważ w 2021 roku praca w ratuszu przyniosła mu 185 196,39 zł dochodu. To nie wszystkie zarobki włodarza miasta. Do tego trzeba doliczyć blisko 30 tys. zł z Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, gdzie pracuje na pół etatu (w 2021 roku było to ponad 23 tys. zł), a także - wspomniane wyżej – zarobki w radach nadzorczych miejskich spółek: ponad 34 tys. zł dochodów w radzie nadzorczej Komunikacji Miejskiej w Płocku. I ponad 5 tys. Zł w radzie nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.