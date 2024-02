Wybory samorządowe 2024 - Rafał Sobolewski kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Włocławka

- Nasze miasto Włocławek zasługuje na zmiany, bardzo ich potrzebuje - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Dwie kadencje rządów Marka Wojtkowskiego to stracony czas dla Włocławka. Widać to po tym, że w naszym mieście się nic nie dzieje - nie ma rozwoju, nie ma obiecywanych rozwiązań dla mieszkańców. Pomimo tego, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości popłynęło ponad 800 milionów złotych wsparcia, można było te środki wykorzystać lepiej, tak, by mieszkańcy mogli to odczuć. To, co jest istotne, to to, że prezydent Włocławka całkowicie zaniechał działań przyciągnięcia do miasta nowych mieszkańców, ale i zatrzymania mieszkańców, którzy tu mieszkali. Bo 14 tysięcy osób wyjechało z tego miasta, o tyle skurczył się Włocławek.