Senator Krzysztof Kukucki chce zostać prezydentem Włocławka. Wystartuje w wyborach samorządowych 2024. Zdjęcia

Krzysztof Kukucki, zanim trafił do senatu, był wiceprezydentem Włocławka

„Włocławek skradł mu serce na tyle, że postanowił zostać w rodzinnym mieście i nadal pracować dla jego mieszkańców. Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy obradująca w Bydgoszczy 16 lutego 2024 r. zatwierdziła uchwałę Rady Miejskiej Nowej Lewicy we Włocławku i tym samym zaakceptowała kandydaturę Krzysztofa Kukuckiego, jako ubiegającego się o funkcję prezydenta Włocławka w nadchodzących wyborach samorządowych. Będzie na razie jednym z trzech walczących o ten fotel. Życzymy powodzenia!” - napisała Lewica na swojej stronie internetowej .

Przypomnijmy, że zanim Krzysztof Kukucki trafił do senatu, był zastępcą prezydenta Włocławka (od 2019 roku). Jako wiceprezydent odpowiadał za miejskie inwestycje. Wcześniej – już od 2010 roku sprawował funkcję radnego we Włocławku. Przypomnijmy też, że nie pierwszy raz będzie startował na prezydenta Włocławka. O fotel prezydenta miasta – bezskutecznie - ubiegał się w wyborach samorządowych w 2018 roku. Uzyskał 8939 głosów (20,76 procent), wyprzedzili go: Marek Wojtkowski (11303 głosy; 26,25 procent) i Jarosław Chmielewski (10073 głosy; 23,939 procent), którzy spotkali się w drugiej turze.