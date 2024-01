Wybory samorządowe 2024. Kto wystartuje we Włocławku do wyścigu o fotel prezydenta?

Jak dotąd jedynie Marek Wojtkowski, aktualny prezydent Włocławka, zadeklarował swoją kandydaturę na prezydenta Włocławka.

- Takie pytania są do mnie kierowane, więc chcę jasno to podkreślić - deklaruję swój udział w kwietniowych wyborach - mówi Marek Wojtkowski. - Nie jestem mieszkańcem Włocławka, więc do Rady Miasta nie będę kandydował. Nie uciekam się do forteli, będę kandydować wyłącznie do organu wykonawczego.