Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Włocławka. Zdjęcia

- Prezydentowi miasta zwyczajnie brakuje czasu na to, by przypilnował to miasto - mówi Janusz Dębczyński. - Ja jestem radnym od sześciu kadencji, pamiętam poprzednich prezydentów. Ś.p. prezydent Skrzypek codziennie rano objeżdżał miasto, może nie było za bogato, ale przynajmniej było schludnie i czysto. Mieszkający w śródmieściu prezydent, z którym nie było mi politycznie po drodze, prezydent Pałucki chodził pieszo po mieście. Nawet jak my zgłaszaliśmy postulaty, że jest brudno w mieście, potrafił zareagować. Natomiast Marek Wojtkowski, będący już dziewiąty rok prezydentem miasta na takie sprawy uwagi nie zwraca. Dla niego najważniejsze są ozdobniki, otwierania, dyskusje. Być może nie ma na to czasu, bo na pół etatu pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jest też w dwóch radach nadzorczych - w Płocku i Ostrowcu Świętokrzyskim. Widocznie nie ma czasu, by w sposób gospodarski podejść do naszego miasta.