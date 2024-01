Michał Sztybel, nowy wojewoda kujawsko-pomorski we Włocławku. Zdjęcia

- Bardzo się cieszę, że pierwsza wizyta we Włocławku splata się z ogłoszeniem przez premiera wyborów samorządowych, bo wszędzie, gdzie się spotykam przewija się jedno zdanie wśród samorządowców - Kiedy wreszcie fundusze unijne zostaną uruchomione, kiedy na dobre będą one mogły być wydawane- mówi Michał Sztybel. - Te wybory będą także o tym, czy lokalne społeczności będą reprezentowali samorządowcy, którzy mają odpowiednie doświadczenie, którzy wiedzą, jak te pieniądze wydać. Dlaczego to ważne? Ze względu na istotne opóźnienia będą bardzo ważne terminy rozliczenia projektów unijnych. Ten, kto jest gotowy, kto ma sprawdzonych samorządowców, ludzi od funduszy unijnych, ten da radę, sprawnie rozliczy fundusze z KPO, jak i Nowej Perspektywy. Rozmawialiśmy we Włocławku o tematach, które nas łączą, sporo też trudnych merytorycznych tematów, które będziemy musieli rozwiązać. Rozmawialiśmy także o tym, jak zmienia się Włocławek, jak pięknieje. Bo Włocławek jest coraz bardziej znany, choćby z tematu mieszkań na wynajem.