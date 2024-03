Prasówka Włocławek 30.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Zwłoki matki i syna znaleziono w domu jednorodzinnym przy ul. Kościelnej w Michelinie we Włocławku. Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jak się dowiedzieliśmy, na ciałach nie znaleziono śladów przemocy.

W piątek wieczorem, na drodze wojewódzkiej numer 554, w powiecie lipnowskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Siła uderzenia była na tyle duża, że pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować.

W najbliższą niedzielę, 31 marca, o godzinie 21.20 w TVP 1 wyemitowany zostanie zerowy odcinek kultowego programu "Rolnik szuka żony". Poznamy bliżej bohaterów 11. już edycji tego reality show. Zobaczymy ich wizytówki. Marta Manowska zachęci nas do tego, byśmy spróbowali swych sił w programie i napisali list do rolników, którzy najbardziej nas urzekli swoją osobowością. Zobaczcie, co będzie się działo w niedzielnym programie "Rolnik szuka żony".