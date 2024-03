Dyskusja o stanie szpitala we Włocławku - marszałek Piotr Całbecki o zarzutach Lewicy i PiS

- Zwykła inwestycja, która powinna być zakończona w ubiegłym roku, przeciąga się do roku 2026- mówił do radnych i gości sesji Józef Mazierski, nie tylko radny, ale i członek Rady Społeczna Szpitala. - Z początku ta inwestycja kosztować miała 154 mln zł. Dziś pan marszałek nic nie podaje w wyjaśnieniach, tylko tyle, że jest zakończony pierwszy etap. Dla mnie to jest niezrozumiałe, że prowadzi się inwestycję w taki opieszały sposób. Podejrzewam, że marszałek nie chce podać kosztów, bo nie wie, jak to społeczeństwo odbierze.