Są wyniki sekcji zwłok pani Marty, która zmarła we Włocławku. Ratownicy nie rozpoznali na czas zagrożenia u ciężarnej kobiety? Joanna Maciejewska

W lutym 2024 roku w szpitalu we Włocławku zmarła ciężarna kobieta. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gdańska prokuratura. Są już wstępne wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że pani Marta zmarła z powodu zatoru. Czy ratownicy medyczni wezwani do pacjentki nie zauważyli objawów choroby? Co wydarzyło się we włocławskiej lecznicy? Uwaga TVN wyemitowała reportaż na ten temat.