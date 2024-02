W szpitalu we Włocławku zmarła kobieta w ciąży. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie

W szpitalu we Włocławku zmarła kobieta w ciąży. Trwa postępowanie wyjaśniające

W połowie lutego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku doszło do tragedii – zmarła kobieta w ciąży. Z naszych informacji wynika, że 34-latka była w siódmym miesiącu ciąży. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nie żyje także dziecko. Z informacji, jakie dotarły do naszej redakcji wynika, że pogrzeb odbył się w środę 21 lutego 2024 roku.

- Miała miejsce podobna sytuacja. Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające przez prokuraturę. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić tego, czy dziecko zmarło u nas, czy nie żyło już wcześniej. Natomiast pacjentka zmarła. Powody medyczne były bardzo poważne. W związku z tym, że jest to sprawa wątpliwa, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – przekazała nam Karolina Welka, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Przeprowadzono sekcję zwłok. Prokuratura czeka na wyniki

Sprawa trafiła najpierw do Prokuratury Rejonowej we Włocławku, ale została przekazana do Prokuratury Okręgowej. Najprawdopodobniej zostanie przekazana do Gdańska.