Otwarcie pracowni angiografii w szpitalu wojewódzkim we Włocławku. Zdjęcia

- To jest kropka nad "i", ale to co udało nam się zrobić w ubiegłym roku to jest rezonans magnetyczny, który wraz z remontem pracowni kosztował 10,5 mln złotych. Powstała także w międzyczasie druga pracownia tomografii, wymienialiśmy także tomograf za ponad 5 mln złotych - mówi Karolina Welka, dyrektor szpitala.