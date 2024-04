Nowa hala sportowa w Kowalu oficjalnie otwarta. Zdjęcia

Dlaczego nastąpiła zmiana miejsca koncertów? Budowa hali jest zakończona i pozostały tylko do wykonania drobne poprawki, które mogłyby zostać usunięte w trybie gwarancji (mamy gwarancję aż pięcioletnią). Powodem jest konieczność przesunięcia terminu wystąpienia Urzędu Miasta do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zgodę na użytkowanie hali sportowej, co w naszej sytuacji jest formalnością, bo mamy na to akceptację inspektora nadzoru i pozytywną opinię straży (raz jeszcze podziękowania dla naszego mieszkańca bryg. Grzegorza Sadowskiego) oraz sanepidu. Dlaczego zatem przesunęliśmy termin uzyskania zgody na użytkowanie hali? Zgoda na użytkowanie hali oznacza formalne zakończenie budowy, a okazało się, że nie możemy tego robić w chwili obecnej, bo musimy poczekać na ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powiatu i województwa, od których mamy obiecane finansowe wsparcie budowy hali w wysokości ponad 1 mln. zł. Aby wsparcie to można było otrzymać, budowa w sensie formalnym nie może być zakończona. Istniała co prawda możliwość zastosowania „sztuczek prawnych”, aby uzyskać zgodę na użytkowanie i nie kończyć formalnie budowy, ale Burmistrz nie zgodził się na ryzyko utraty tak potrzebnych nam pieniędzy. Nie pozostaje nam nic innego, tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać jeszcze 2-3 tygodnie na formalne otwarcie hali - tak tłumaczy tę sytuację Urząd Miasta w Kowalu.