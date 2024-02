Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Włocławku? Bądź na bieżąco

Horoskop indiański znacznie różni się od znanej powszechnie astrologii i pojmowaniu znaków zodiaku znanych w Europie. Wyróżnia 12 typów osobowości, każdemu z nich przypisując jedno zwierzę. Wedłiug Indian, na podstawie daty urodzenia można poznać swoje mocne i słabe strony, a przez to skutecznie się rozwijać. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś!

Mamy wykaz najbiedniejszych gmin w Kujawsko-Pomorskiem na 2024 rok! Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w regionie!

W m. Stare Gagowy w gm. Lubień Kujawski w powiecie włocławskim, doszło do tragicznego wypadku drogowego. 19-letni mężczyzna zginął na miejscu po uderzeniu mercedesa w drzewo. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. Włocławscy policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności tragicznego wypadku. Szczegóły.

W ramach Finału WOŚP 2024 odbędą się liczne wydarzenia sportowo-rekreacyjne, koncerty, pokazy i oczywiście światełko do nieba. W niedzielę, 28 stycznia 2024 roku nad jeziorem Czarnym we Włocławku morsowaniu towarzyszyła licytacja na rzecz WOŚP. Zobaczcie zdjęcia.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W handlową niedzielę (28 stycznia 2024 roku) na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego ruch był spory. Pochmurna, ale przyjemna aura również zachęciła zarówno sprzedających, jak i kupujących do odwiedzenia tego popularnego targowiska. Dużym zainteresowanie wśród kupujących cieszyły się oczywiście tak zwane starocie, których było dużo, zimowe ubrania i niemiecka chemia i meble. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

Maturzyści Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku bawili się w sobotnią noc (27 stycznia 2024 roku) w "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki włocławskiego "Chemika".

W sobotnią noc (27 stycznia 2024 roku) w sali bankietowej Miravioli w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki na swojej studniówce bawili się maturzyści Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. Bal rozpoczął się pięknym, tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki włocławskiego ZST.

W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku bawili się na studniówce 2024. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego LZK, który odbył się w sobotę, 27 stycznia 2024 roku w m. Wieniec Zdrój.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W deszczową i chłodną sobotę 27 stycznia 2024 roku odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców.