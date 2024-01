Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu. Zdjęcia, wideo

- Tak szybko minęły te omalże cztery lata, kiedy przekroczyliście progi naszej szkoły jako 14, 15-latkowie a dzisiaj jako pełnoletni, za niedługo już absolwenci Liceum będziecie realizowali swoje cele, plany, zamiary, marzenia. Dzisiaj zaczynacie odmierzać czas 100 dni, który pozostał wam na przygotowania do egzaminu maturalnego. Z pewnością otworzy tym, którzy do niego przystąpią i zdadzą, drzwi do kolejnego etapu edukacji na poziomie wyższym. Niezależnie od wyników matury, za 100 dni pożegnacie się z naszym Liceum, ale na zawsze zabierzecie ze sobą to, co szkoła wam dała - wykształcenie średnie i te bezcenne wspomnienia chwil spędzonych z koleżankami, kolegami, przyjaciółmi, nauczycielami, pracownikami. Mam nadzieję, że ten bagaż doświadczeń zdobytych w Liceum pomógł wam uwierzyć we własne możliwości, że przez te 4 lata poznaliście swoje mocne strony, na nich będziecie opierać, budować dorosłe życie i podejmować przemyślane decyzje, które miejmy nadzieję, i życzę wam tego z całego serca, zaowocują szczęściem w życiu osobistym i zawodowym. Dziękuję, że byliście, jesteście i na zawsze będziecie częścią historii naszej 76-letniej "Królówki". Polonez, który tak pięknie odtańczyliście, zapisaliście na jej kartach złotymi zgłoskami.pod numerami 2596-3611 (wasz rocznik zapisze sie pod 3611 absolwentem tej szkoły) - powiedziała do uczniów Sylwia Jasińska, dyrektor LO.