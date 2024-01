Tak było na "Sąsiedzkim ognisku integracyjnym" w Józefowie gm. Włocławek. Zdjęcia, wideo

Mimo deszczowej pogody wielu mieszkańców przybyło na to wydarzenie nie tylko by spędzić czas w miły towarzystwie i zjeść ciepłą kiełbaskę czy żurek lub pyszne domowe ciasto, ale również, by wziąć udział w licytacjach na rzecz WOŚP. Ciekawych fantów oraz chętnych do udziału w akcji nie brakowało. Można było wylicytować m.in. przejażdżkę samochodem off-road, koszulkę zespołu Anwil Włocławek, voucher na spersonalizowaną dietę na 30 dni i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Oczywiście można było też zasilić puszkę nie biorąc udziału w licytacji. Liczyła się każda złotówka.