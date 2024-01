WOŚP 2024 Włocławek. Program finału, najciekawsze licytacje 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zwykle finałowi towarzyszą aukcje internetowe. Co można znaleźć na licytacjach WOŚP 2024 we Włocławku i regionie? Kwoty na środę, 24 stycznia.

Finał WOŚP to nie tylko jednodniowa zbiórka na ulicach miast, ale także dziesiątki wydarzeń towarzyszących - koncertów, atrakcji sportowych, zajęć dla dzieci, kiermaszów - których organizatorami są Sztaby działające w wielu miejscach.

Licytacje przeprowadzane są także w mediach społecznościowych:

Finał WOŚP 2024 we Włocławku. Ostatnia szansa, żeby dołączyć do grona wolontariuszy

Program 32. finału WOŚP 2024 we Włocławku - czwartek, 25 stycznia

Program 32. finału WOŚP 2024 we Włocławku:

Program 32. finału WOŚP 2024 we Włocławku - sobota, 27 stycznia

Program 32. finału WOŚP 2024 we Włocławku - niedziela, 28 stycznia

Program 32. finału WOŚP 2024 we Włocławku - koncert „Włocławek dla Orkiestry”

Formacja Farben Lehre powstała we wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu zespół wydał 15 płyt studyjnych i zagrał mnóstwo koncertów na całym świecie. Muzycy z Płocka występowali u boku największych światowych gwiazd punk rocka - The Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, Toy Dolls, U.K.Subs, G.B.H., Vibrators. Od 2004 roku grupa jest pomysłodawcą oraz jednym z głównych wykonawców trasy koncertowej Punky Reggae live, która rokrocznie odwiedzała kilkadziesiąt klubów w większości dużych polskich miast, a w 2018 roku – po kilka latach przerwy – ponownie powróciła na polską mapę koncertową. W 2021 roku zespół świętował 35. urodziny, a 3 marca tego roku premierę miał najnowszy album grupy „Na zdrowie".

Sad Smiles to zespół złożony z czterech nastolatków, którzy kochają muzykę. Średnia wieku w kapeli to… 16 lat. Sami komponują i tworzą własne piosenki, których teksty są zaskakujące dojrzałe. Nie mają stałych ról w zespole, każdy z nich gra na wielu instrumentach – pomiędzy piosenkami zamieniają się nimi, lawirując z gracją między kablami i mikrofonami. Nie można zamknąć ich w jednym gatunku muzycznym. To przede wszystkim alternatywny rock, ale nie tylko… Jedno jest pewno – jest tu pasja i energia. W tym roku zagrali na głównej scenie OFF Festivalu Artura Rojka, na głównej scenie Jarocin Festiwalu (wygrali przegląd kapel) oraz na Watermill Festivalu w Niemczech.