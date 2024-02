Życzenia na Walentynki 2024. Gotowe kartki - zobacz zdjęcia

Wyślij uroczą kartkę ukochanej osobie. Wystarczy pobrać piękne zdjęcie i wybrać romantyczne życzenia. Przez cały dzień możesz ukochaną osobę zasypywać romantycznymi kartkami. Walentynki, obchodzone 14 lutego, to czas dedykowany miłości. Ludzie na całym świecie świętują tę okazję, wyrażając swoje uczucia bliskim osobom.

14 lutego obchodzimy walentynki. Tradycyjnie, parę dni przed tą datą, sklepy wypełniają się czerwonymi sercami, różami i kartkami z życzeniami. Podczas walentynek zakochani wymieniają się prezentami. To często czekoladki, kwiaty czy biżuteria. Restauracje oferują romantyczne kolacje, a zakochani starają się spędzić czas razem, celebrując swoje uczucia. Walentynki to również czas wysyłania kartek z życzeniami, w których ludzie wyrażają swoją miłość i troskę. Warto skorzystać z przygotowanych kartek walentynkowych. Wystarczy pobrać za darmo i za pomocą dowolnego komunikatora wysłać razem z życzeniami.

Życzenia i sentencje na walentynki

W Walentynki serce mocniej bije,

Życzę ci miłości, co zawsze trwa wiecznie. Róże czerwone kwitną, jak uczucie,

Niech nasza miłość trwa w nieskończoność. Czerwony balon serca unosi wysoko,

Podobnie jak nasze uczucie, zawsze bezpieczne i mocno.

Walentynkowy dzień niech będzie pełen czułości,

Życzę ci miłości, namiętności i słodkości. Niech każda chwila z tobą będzie jak bajka,

W dniu Walentynek niech kwiaty mówią "Kocham Cię" głośno.

Niech nasza miłość rośnie jak wiosenne pąki,

Życzę ci szczęścia, miłości i radosnych chwil w bród. W dniu zakochanych, w tę magiczną noc,

Niech gwiazdy świecą dla nas, jasno jak złoty łuk.

Życzę ci miłości gorącej jak płomień,

Niech Walentynki przyniosą nam wieczór pełen miłosnych chwil. Kiedy pierwszy raz Cię ujrzałem,

moje serce mocniej zabiło.

Sam się tego nie spodziewałem,

moje życie się w mgnieniu odmieniło.

Dziś, w święto zakochanych, na oczy przejrzałem

i chcę Ci powiedzieć, że się zakochałem.

MOJA WALENTYNKO! Kiedy szukasz ucieczki przed światem

I zamykasz się w samym sobie,

To pamiętaj, że po to jest miłość,

Aby dać ją drugiej osobie!

Raz są w roku Walentynki,

Więc dla Swojej dziewczynki

Moc uścisków niesie wciąż

Zakochany wiecznie - mąż Gdy Cię widzę to się wstydzę.

Gdy słyszę Twój głos, to czerwieni mi się nos.

Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię. Miłość to wielkie słowo,

I ten je tylko rozumie,

Kto raz kochał I więcej kochać nie umie. Ja Cię nigdy nie zapomnę,

Chociaż będę o 100 mil,

Ja Cię kocham, kochać będę,

Do ostatnich życia chwil. Życzenia walentynkowe

Z okazji Dnia Walentego,

ślę całusa ogromnego.

Kocham Cię swym sercem małym,

jesteś dla mnie światem całym. Jak wyrazić to, co czuję?

W myślach pustka, w sercu ogień

Wiem, że Ciebie potrzebuję,

by lepszy był każdy życia dzień. Kocham Ciebie bardzo

przez wszystkie dni w roku,

więc w walentynki

daj mi święty spokój!

Choć się boję odrobinkę,

ślę do Ciebie walentynkę,

bo nadzieję cichą mam,

że Ci troszkę szczęścia dam!

W kawiarence przy deserze,

na kolacji, na spacerze,

o północy i w południe

będzie nam ze sobą cudnie!

Przy blasku księżyca, przy nocnej ciszy

mówię do Ciebie, Ty mnie nie słyszysz.

I nawet nie wiesz, że ktoś o tej porze

myśli o Tobie, bo spać nie może.

Życzenia Walentynki 2023

Choć nie jestem milionerem,

choć nie jeżdżę land roverem.

Chociaż rzadko pijam whisky,

nie wyglądam jak Olbrychski.

Chociaż nie używam Ace,

ani ubrań od Versace.

W piłkę nie gram jak Gadocha,

to nad życie Ciebie kocham! Witam Ciebie Drogi Misiu!

Chcę pogłaskać Cię po pysiu,

buzi dam Ci i przytulę,

tylko napisz do mnie czule!

dla misiaczka kochanego,

wielkie serce ślę ja skrycie,

bo ja kocham Cię nad życie

Gdyby księżyc umiał mówić,

gdyby odgadł myśli me,

to na pewno by wygadał,

jak ja mocno KOCHAM CIĘ!

Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam

Może przyjdziesz, może zjawisz się

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem

Kim dla Ciebie jestem ... Ślę Ci moją walentynkę,

zrób więc do mnie słodką minkę,

daj buziaka albo dwa

i niech nasza miłość trwa. Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.

Ja Cię nigdy nie zapomnę,

Chociaż będę o 100 mil,

Ja Cię kocham, kochać będę,

Do ostatnich życia chwil.

Choć spojrzenia chwile trwały, podobałeś mi się cały.

Wszystko Twoje miłe jest, każde słowo, każdy gest.

Za ten wiersz nie gniewaj się, bo naprawdę kocham Cię. Życzenia walentynkowe

W Dniu Świętego Walentego

masz życzenia z serca mego!

Od początku znajomości

w moim sercu stale gościsz

I zostaniesz tam do końca,

bo to rzecz nieustająca.

Oto śmieszne wierszyki na walentynki 2023

Są serca na świecie,

co błądzą, co znaleźć się nie mogą.

Lecz nasze się wkrótce połączą.

Na zawsze już będą ze sobą.

Miłość to morza głębina,

Miłość to burza i deszcz,

Miłość to chłopak i dziewczyna

Więc... kochaj jeśli chcesz ! Miłość jest wielka

Lecz mija jak mgła

Przyjaźń jest cicha

Lecz długo trwa... Tyle ciepła w Twoim głosie,

tyle siły w rękach Twych.

Gdy w kochane patrzę oczy

nie straszny sztorm, nie straszne mroczne dni.

Tak wiele szczęścia znalazłam. tak dobrze przy boku Twym.

I miłość szczerą poznałam i barwy dni,

piękno chwil największy to skarb w życiu mym!

Byłeś dla mnie kimś zwyczajnym,

Byłeś dla mnie chłopcem fajnym,

Byłeś kimś kogo nie znałam.

Byłeś więc Cię pokochałam! Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście!

Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce.

Sercem gorącym przyjmuje Twe serce,

Pragnę być z Tobą i... już z nikim więcej!

Życzenia walentynkowe

Kocham każde twe spojrzenie

Kocham każdy uśmiech Twój

Żadnych skarbów ja nie pragnę

tylko żebyś został mój!!!!!!!! Od kiedy poznałem, smak Twych ust

to mam ochotę na Twój biust

lecz wiedz że gdy biust zdobędę

to nad "Kaśką" pracował będę

i gdy skończę to zacznę znów

więc się mój skarbie zastanów Dziwna jestem od kilku dni. Inna niż kiedyś byłam,

bo myślę o Tobie w oczach mam łzy których dawniej nie zauważyłam.

Długie są teraz godziny, dni się ciągną bez końca!

Brak mi jest czegoś-czegoś pięknego, brak mi jest kogoś-kogoś bliskiego!

Dotyku warg Twoich, uśmiechu Twego, twych miłych pieszczot słodkich jak miód,

oczu kochanych, dźwięku Twych słów.

Brak mi jest tego lecz warto jest żyć tylko dlatego by z Tobą być!

ŻYCZENIA WALENTYNKOWE DLA NIEJ I DLA NIEGO

Co wolisz???

Gwiazd tysiące, czy piękne oczy błyszczące???

czy jasne słonko na niebie,

czy ciche słowa: ,,Ja kocham Ciebie" Kocham Cię za to kim jesteś,

za to jaki jesteś.

Za dobre i złe chwile,

spędzone z tobą.

Za zrozumienie, radość życia,

miłość którą w sobie nosisz.

Za uśmiech,

za dotyk twoich ust, rąk.

Za miłe słowa szeptane co noc.

Za słowo Kocham co zdanie.

Po prostu za to Cię Kocham Kochanie!

Miłość jest piękna niczym róża,

Nie taka mała tylko ta duża.

Miłość jest w ptakach,

Miłość jest w drzewach,

Miłość ma wszystkie kolory nieba.

Kocha się drzewa,

Kocha się ludzi

W miłości nigdy nikt się nie nudzi!

nie wierzyłam

w wiosnę

a jednak

moja dusza

zakwitła Życzenia na Walentynki 2023

Tyle lat minęło już,

a ja wciąż z Tobą jestem tu.

Chcę złożyć ci życzenia,

żeby spełniły się twe marzenia.

Zdrowia szczęścia pomyślności

i wszelkiej godności!

