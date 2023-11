Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 we Włocławku. Rusza rejestracja wolontariuszy. Zdjęcia

- Chciałabym zaprosić wszystkich do naszego nowego Sztabu i dołączenia do wspólnego tworzenia 32. Finału. Jeśli ktoś jest chętny dołączyć do nas, wystarczy napisać na naszego e-maila: [email protected]. W mailu należy podać swój wiek i zainteresowania, a my się z Wami umówimy na spotkanie. Chciałabym także poruszyć temat rejestracji online, która zaczyna się dzisiaj. Wolontariuszem może zostać każdy. Osoby, które nie są pełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, osoby pełnoletnie rejestrują się same. Rejestrować można się na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl. - mówił Martyna Górkiewicz, nowa szefowa Sztabu WOŚP we Włocławku.