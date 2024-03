Warsztaty animatorów kultury w BCKiH Wahadło w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia

Podkreśliła, że pierwszy kongres miał miejsce w dniach 25-26 października 2023 roku w Toruniu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury . Było to zapoczątkowanie cyklicznych spotkań animatorek i animatorów kultury województwa kujawsko-pomorskiego, w którym będą uczestniczyły grupy zaangażowanych i przygotowanych osób, na co dzień zajmujących się szeroko rozumianą organizacją działań kulturalnych w swoich miejscowościach.

Brzeskie spotkanie zostało prowadzony w dwóch częściach w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych w podgrupach, a także warsztatów badawczych, dotyczących wspierania osób pracujących w instytucjach kultury na terenie województwa, w których wzięły osoby na co dzień pracujące w instytucjach kultury. Jak podkreśliła Agnieszka Zakrzewska, kolejne spotkania z chętnymi osobami nad programem wydarzeń będą kontynuowane w kwietniu i maju 2024 roku, a w czerwcu materiały zostaną opublikowane.

W pierwszej dwugodzinnej części uczestnicy dokonali samo-prezentacji, w celu łatwiejszego poznania się aby łatwiej ze sobą współpracować i dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Następnie w panelach dyskusyjnych przystąpiono do wypracowania i opracowania różnych aspektów przedstawionych zagadnień tj.; - cele, oczekiwania, miejsca ryzyka i tematy.

Następnie wypracowane zagadnienia zostały zaprezentowane i omówione w tej części spotkania. Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty badawcze, w których wzięły udział osoby na co dzień zajmujących się animacją kultury w swoich środowiskach. Tematem wiodącym warsztatów było wspieranie osób pracujących w instytucjach kultury na terenie województwa. Na zakończenie brzeskiego spotkania , uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia, które będzie pamiątką tego kulturalnego wydarzenia.

Ps. Dziękuję organizatorce Agnieszce Zakrzewskiej za zaproszenie do udziału w spotkaniu. Jak się okazało, byłem jedynym uczestnikiem spotkania, który jako radny Rady Gminy Kowal i Europejskiego Korpusu Radnych miasta i gmin województwa kujawsko-pomorskiego nie jest na co dzień pracownikiem zajmującym się stricto kulturą w szeroko rozumianym znaczeniu. Ale nie ukrywam, że po części mam wpływ na wydarzenia kulturalne w swoim środowisku, poprzez ich wspieranie i propagowanie w mediach, co z przyjemnością czynię.