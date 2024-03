Podsumowanie Balu Charytatywnego 2024 starosty włocławskiego i burmistrza Brześcia Kujawskiego. Zdjęcia

- To był jeden wieczór, a dał przynajmniej trzy przyjemności - możliwość spotkania się 3 luego ze wspaniałymi ludźmi i pomagania osobom potrzebującym, teraz możliwość spotkania się z ludźmi, którzy tę pomoc niosą osobom niepełnosprawnym i trzecia, czyli mały element szczęścia dla osób, którymi się na co dzień zajmujecie - mówił do zgromadzonych osób Roman Gołębiewski, starosta włocławski. - Dziękuję, że tak prężnie działacie na co dzień. Mam nadzieję, że to wsparcie dla sześciu stowarzyszeń przyczyni się dobrze. My planujemy kolejne edycje tego balu.