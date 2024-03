Wielka Sobota 2024. Święcenie pokarmów w kościele pw. Ducha Świętego we Włocławku na Michelinie. Zdjęcia

Święconka wielkanocna 2024 w kościele Ducha Świętego w Michelinie we Włocławku

W Wielką Sobotę, 30 marca 2024 roku, tradycyjnie błogosławione były pokarmy, które w Wielkanocną niedzielę trafią na nasze stoły. Wiele osób tego dnia udało się do kościoła z pięknie przyozdobionym koszyczkiem, by poświęcić między innymi: jajka, chleb, sól, wędliny i babkę.

W kościele Rzymskokatolickim pw. Ducha Świętego w Michelinie we Włocławku - podobnie jak w innych parafiach - pierwsze święcenie pokarmów zorganizowano o godzinie 9.

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbywało się co pół godziny. Ostatnie błogosławieństwo pokarmów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Ducha Świętego we Włocławku o godzinie 15 rozpocznie się Nowenną do Bożego Miłosierdzia.