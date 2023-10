Procesja z relikwiami świętych wokół Placu Wolności we Włocławku. Zdjęcia - Wszystkich Świętych 2023

Uroczystość Wszystkich Świętych - jest to czas, kiedy wierni modlą się za dusze zmarłych i odwiedzają groby swoich bliskich, zapalając znicze i składając kwiaty. Tradycyjnie w tym dniu odwiedza się cmentarze i modli się za zmarłych. To ważne święto religijne i kulturalne, które ma na celu uczczenie pamięci tych, którzy odeszli.

We Włocławku bramy cmentarza komunalnego przy al. Chopina we Włocławku i w Pińczacie otwarte będą - od godziny 5 do 22. Natomiast 1 listopada od godziny 5 aż do północy.