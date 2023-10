Wszystkich Świętych 2023. Policja z Włocławka dba o bezpieczeństwo przy cmentarzach. Zdjęcia

Policja czuwa nad bezpieczeństwem na cmentarzu i w pobliżu nekropolii

- Czynności podejmowane przez policjantów mają przede wszystkim charakter pomocowy w zakresie udzielania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego daleko idącego wsparcia, zarówno w przekazie informacyjnym, jak też w bezpiecznym dotarciu do nekropoli i samego poruszania się przy nich – zaznacza sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Zmieniona organizacja ruchu przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku

Przypomnijmy że od poniedziałku 30 października do czwartku 2 listopada 2023 roku w rejonie Cmentarza Komunalnego przy al. Chopina we Włocławku obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do wprowadzonych zmian organizacyjnych.

