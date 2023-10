Tak będą czynne cmentarze komunalne we Włocławku i Pińczacie w okresie Wszystkich Świętych w 2023 roku. Zdjęcia, wideo

W okresie Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy zmieni się organizacja ruchu. Będą także zmiany w komunikacji miejskiej, a bramy cmentarne we Włocławku będą otwarte dłużej niż zwykle. Sprawdziliśmy, w jakich godzinach czynne będą cmentarze komunalne w okresie Wszystkich Świętych w 2023 roku.

Godziny otwarcia cmentarza na al. Chopina we Włocławku i w Pińczacie

Choć Wszystkich Świętych przypada dopiero w przyszłym tygodniu - w środę 1 listopada 2023 roku, już kilka dni wcześniej w pobliżu nekropolii będzie wzmożony ruch i coraz więcej osób odwiedzać będzie groby swoich bliskich.

Z tego względu już od soboty 28 października 2023 roku bramy cmentarza komunalnego przy al. Chopina we Włocłwku i w Pińczacie otwarte będą dłużej - od godziny 5 do 22. W tych samych godzinach cmentarze otwarte będą także przez kolejne dni: w niedzielę 29 października,

w poniedziałek 30 października,

we wtorek 31 października,

w czwartek 2 listopada.

Natomiast we Wszystkich Świętych - w środę 1 listopada 2023 obie nekropolie otwarte będą od godziny 5 rano aż do północy. W środę 1 listopada cmentarze otwarte będą od godziny 5 do północy. Wojciech Alabrudziński

Tak czynne będzie biuro i sklep w budynku administracji cmentarza we Włocławku

Zarządca Cmentarzy Komunalnych we Włocławku i Pińczacie poinformował, że w związku ze świętem przypadającym 1 listopada 2023 roku, biuro administracji we Włocławku oraz znajdujący się w budynku sklep, od 26 do 28 października czynne będą w godzinach 7:30-17 (biuro) i 8-17 (sklep).

W niedzielę 29 października będą zamknięte. W poniedziałek 30 października i wtorek 31 października biuro czynne będzie od 7:30 do 18, a sklep od 8 do 18. W tych samych godzinach sklep czynny będzie także w środę 1 listopada, a biuro od godz. 8 do 18.

Biuro administracji Cmentarza Komunalnego w Pińczacie czynne będzie bez zmian.

Dodatkowe stoiska handlowe w pobliżu cmentarza komunalnego we Włocławku

Warto dodać, że w okresie Wszystkich Świętych na parkingu przed Halą Sportową na al. Chopina we Włocławku działać będą stoiska handlowe, na których można będzie kupić m. in. znicze, kwiaty czy wiązanki. Handel w tym miejscu będzie prowadzony od niedzieli 29 października do środy 1 listopada 2023 roku.

Osoby zainteresowane prowadzeniem w tym okresie handlu na parkingu, na zgłoszenie się miały czas do 13 października. Opłata dla osób handlujących za jeden dzień (jedno stanowisko) wynosi 120 zł.