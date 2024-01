Informacja Turystyczna we Włocławku przeniosła się do budynku dworca PKP. Zdjęcia

Informacja Turystyczna znajdująca się w strukturach Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku po wielu latach spędzonych na ulicy Warszawskiej w czwartek (4 stycznia 2024 roku) przeniosła się do budynku dworca PKP przy ulicy Okrzei. Na miejscu czeka już sklep z pamiątkami, w tym wiele fajansowych gadżetów, z których słynie Włocławek. Informacja Turystyczna nie prowadzi tylko sprzedaży pamiątek. Tu również można nabyć bilety na mecze Anwilu Włocławek i uzyskać bezpłatne informacje o mieście.

- Zapraszamy wszystkich turystów i nie tylko. Włocławska informacja turystyczna cieszy się bardzo dobrą sławą. Kilka lat temu zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie. Można nabyć tu nie tylko pamiątki związane z Włocławkiem jak elementy fajansu włocławskiego, ale w przeciągu najbliższych dni, elementy związane z chlubą naszego miasta zespołem Anwil Włocławek - poinformował na Facebooku Marek Wojtkowski , prezydent Włocławka. - W okresie wiosenno-letnim jak co roku Informacja Turystyczna wzbogaci swoją ofertę o tradycyjne już rajdy rowerowe czy spacery z przewodnikiem.

Przypomnijmy, o tym, że badanie realizowane było podczas sezonu letniego: od lipca do września 2017 roku we wszystkich certyfikowanych jednostkach Informacji Turystycznej: punktach Informacji Turystycznej (PIT) oraz centrach Informacji Turystycznej (CIT). Włocławska Informacja zajęła 1 miejsce w kraju za: Jakość obsługi klienta – ranking placówek 3-gwiazdkowych. Badanie zostało przeprowadzone przez Polską Organizację Turystyczną, a oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej wizyty w IT „tajemniczego klienta”. Podczas badania brano pod uwagę m.in. wygląd placówki oraz prezentację pracowników i ich stanowiska pracy.