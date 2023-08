Spacer z przewodnikiem po Włocławku tym razem w Obserwatorium Astronomicznym. Zdjęcia

Obserwatorium Astronomiczne przy ulicy Fredry 16 w Włocławku powstało 34 lata temu. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród młodzieży włocławskich szkół, jak również ze szkół powiatu i województwa.

- Kiedyś niebo było ciemniejsze, niestety nic na to nie poradzimy. By zobaczyć więcej obiektów musielibyśmy się wyprowadzić poza miasto. Sam teleskop to praktycznie pusta rura. Najważniejsze są lustra. - mówił Ryszard Drążkowski, zachęcając spacerowiczów do zajrzenia do środka teleskopu.