Byli pracownicy Nobilesu we Włocławku upamiętnili swoją firmę. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zdjęcia

- To zakład, który się bardzo we Włocławku zasłużył. Firma przepadła, ale pamięć pozostała - mówi Jan Kokociński. - Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają tę firmę, dlatego pozwoliliśmy sobie działać, by zachować pamięć. Nie było pieniędzy, ale udało się zgromadzić fundusze. Cieszymy się, że znaleźli się donatorzy tej tablicy. To bardzo ważna sprawa dla Włocławka, dla potomności. Historia Nobilesu liczy ponad sto lat. Firma zatrudniała przecież tysiąc osób, wprawdzie już nie w tym miejscu, na Łęgskiej, ale na Duninowskiej. To był jeden z większych zakładów w Polsce. Niestety, w nowej rzeczywistości zniknął z naszej mapy, nowy właściciel przeniósł zakład do Pilawy. Ale my chcemy, by pamięć pozostała. Myślę, że władze Włocławka powinny uczcić pamięć firm, które kiedyś działały w naszym mieście.