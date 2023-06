Tak przebiega budowa biurowca Tertio Ponte przy ulicy Broniewskiego we Włocławku [zdjęcia]

Kamień węgielny pod Tertio Ponte został wmurowany w październiku 2022 roku.

- Jako mieszkanka Włocławka często się tędy przemieszczam i obserwuję inwestycję - dodaje Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Widzę, jak dynamicznie się tu toczą prace, także w soboty. To pokazuje, że dotrzymamy słowa, że obiekt zostanie oddany zgodnie z terminem. Program Fabryka ma za zadanie wyrównać nierówności, jakie powstały w średnich miastach na skutek utraty statusu miasta wojewódzkiego. Dlatego cieszę się, że we Włocławku taki biurowiec powstaje. To ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy będą chcieli pozostać we Włocławku, dla mieszkańców powiatu włocławskiego, okolic, którzy będą chcieli w naszym mieście znaleźć miejsce do życia.