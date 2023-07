Szykuje się skandal wokół konkursu na Markowy Lokal Śródmieścia we Włocławku? Komornik zajął część nagrody! Zdjęcia

Pan Tomasz Gołębiewski zaznacza również, że choć komornik zajął nagrodę, odzyskanie długu (szczególnie w całości) może być trudne.

- Komornik musi najpierw zlicytować voucher, który kobieta dostała na reklamę swojego butiku, bo to nie są fizyczne pieniądze. Komornik do zlicytowania dostaje ten voucher i wystawi go na licytację np. za 2 tysiące zł i nie wiadomo za ile ktoś go kupi. Przykładowo, jeśli ktoś kupi go za 2,5 tysiąca zł, to miasto finansuje mu reklamę za 5 tysięcy złotych. A ta pani i tak będzie musiała rozliczyć się z tych pieniędzy – dodaje Tomasz Gołębiewski.