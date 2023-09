Kończy się budowa Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości we Włocławku. Będzie gotowe jesienią 2023 roku

- Przy kamienicy znajdującej się na ul. 3 Maja 18, do podbicia fundamentów, wykonawca musi korzystać z metody JET-grauting, która polega na wierceniu żerdzi stalowych i wypełnieniu przestrzeni oraz kawern pod istniejącymi ścianami, zaczynem cementowym, wtłaczanym pod wysokim ciśnieniem. Z uwagi na niebezpieczeństwo sąsiednich budynków nie możliwe jest zastosowanie klasycznej metody podbijania fundamentów, gdyż mogłoby to doprowadzić do obsunięcia się ścian sąsiednich budynków” – informował Krzysztof Kukucki na Facebooku pod koniec października 2022 roku.