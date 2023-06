We Włocławku powstaje Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Taki jest termin zakończenia prac [zdjęcia]

- Inwestycja idzie bardzo ładnie do przodu. Odbudowywany budynek właściwie już stoi, drugi budynek – na dziedzińcu – też jest realizowany i budynek C jest w trakcie realizacji. W ubiegłym tygodniu był tam projektant i wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione, więc mam nadzieję, że wszystko co najgorsze, jest już za nami, bo to nie był prosty projekt – przekazał nam w rozmowie Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.