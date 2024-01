Trwa wyburzanie budynków po przychodni przy ulicy Łady we Włocławku. Zdjęcia

W czwartek, 18 stycznia 2024 roku rozpoczęły się roboty rozbiórkowe na terenie dawnej zespołów przychodni przy ulicy Łady na osiedlu Południe we Włocławku. Obiekt należący niegdyś do Starostwa Powiatowego we Włocławku został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Nabywca, spółka Wiksbud z Lipna miała plany budowy trzech bloków mieszkalnych na osiedlu zamkniętym.

- Na razie przystąpiliśmy do wyburzania tych budynków - mówi Wiktor Sieradzki, prezes zarządu spółki Wiksbud. - Chcemy wyburzyć nieruchomości i uporządkować teren. Po co mamy płacić niepotrzebnie podatki za nieruchomości? Co z budową bloków? Czas pokaże, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Na razie chcemy uporządkować ten teren.

Zgodnie z tablicą informacyjną, rozbiórka obiektów po byłej przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych powinna zakończyć się do 5 lutego 2024 roku.