MPEC zakończył prace na ul. Źródlanej we Włocławku. Koniec utrudnień w ruchu na ul. Źródlanej i Studziennej. Zdjęcia, wideo

MPEC zakończył prace na ul. Źródlanej we Włocławku. Koniec utrudnień w ruchu na ul. Źródlanej i Studziennej.

MPEC zakończył prace przyłączeniowe budynków jednorodzinnych przy ul. Źródlanej we Włocławku. Oznacza to koniec utrudnień w ruchu na ul. Studziennej i Źródlanej. Wkrótce zakończy również prace na ulicy 3 Maja, gdzie trwa przyłączanie jednej z kamienic do sieci ciepłowniczej.