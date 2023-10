W MPEC we Włocławku ruszyła EkoSzkoła 2023/2024. Zdjęcia

Poniedziałkowe zajęcia poprowadzili: Aleksandra Reut z MPEC i mistrz pszczelarski Dariusz Domagalski z Bobrownik.

- Myślę, że to znakomita akcja propagująca przede wszystkim zdrowy, ekologiczny tryb życia oraz zwracający uwagę na problem niskich emisji - mówi prezydent Marek Wojtkowski. - Dotyczy to przede wszystkim naszej strefy rewitalizowanej. W EkoSzkole dzieci będą się uczyły ekologii w dobrym tego słowa znaczeniu. Akcja jest kierowana do najmłodszych, a wiemy doskonale, że to właśnie najmłodsi często mają duży wpływ na swoich rodziców.