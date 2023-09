MPEC we Włocławku szykuje się na sezon zimowy. Będzie też nowa taryfa. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

Od początku sierpnia 2023 roku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku docierają dostawy miału węglowego i będą one kontynuowane w następnych miesiącach tak, aby zapewnić odpowiednie zapasy na okres zimowy. Czy w 2023 roku miału będzie pod dostatkiem? Szczegóły w artykule.