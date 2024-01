Oskar urodził się jako pierwszy w 2024 roku we Włocławku. Odwiedził już prezydenta miasta. Zdjęcia

Oskar to pierwsze dziecko urodzone we Włocławku w 2024 roku

„Oskar to pierwsze dziecko urodzone w tym roku we Włocławku. Ten zdrowy, grzeczny chłopczyk przyszedł na świat 1 stycznia. A dziś (15 stycznia – przypis redakcji) miałem niesamowitą przyjemność spotkać się z jego rodzicami. Do wyprawki, którą przygotowaliśmy dorzucam serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Marek Wojtkowski.

Samorząd Włocławka refunduje procedurę in vitro

Warto dodać, że jeszcze w 2024 roku wszystkie nowo narodzone dzieci we Włocławku mają otrzymywać od miasta wyprawkę . Sfinansowane zostaną ze środków, które przeznaczone były na miejski program in vitro. Przypomnijmy, że we Włocławku samorząd refunduje tę procedurę już od dwóch lat. Ponieważ Sejm RP przegłosował ustawę o refundowaniu procedury in vitro z budżetu państwa, władze miasta postanowiły środki, które finansowały miejski program przeznaczyć właśnie na wyprawki.

- W Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zapisane na najbliższe trzy lata po 315 tysięcy złotych na rok na in vitro. Uchwała, która obowiązywała kończy się w tym roku. Pomyśleliśmy więc sobie, że skoro te pieniądze nie mogą wrócić do budżetu, to warto je przeznaczyć na pomoc mieszkańcom naszego miasta. Poczekamy, kiedy pan prezydent podpisze tę ustawę i wejdzie ona w życie. Wtedy przeznaczymy te 315 tysięcy złotych rocznie na wyprawki dla nowo narodzonych dzieci w naszym mieście. Taką uchwałę będziemy przygotowywać z intencją, by weszła już w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, w momencie, gdy przegłosowany zostanie budżet miasta na rok 2024 - mówił na początku grudnia 2023 roku – gdy nie była jeszcze podpisana ustawa o refundowaniu in vitro przez państwo - Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Noworodki urodzone we Włocławku otrzymają wyprawkę od miasta

Co istotne, program finansowania in vitro przez państwo ma ruszyć 1 czerwca 2024 roku. Do tego czasu procedura in vitro będzie finansowana jeszcze przez samorząd Włocławka. Miasto nie rezygnuje jednak z pomysłu przeznaczenia środków, które do tej pory wspierały in vitro, na wyprawki dla noworodków. Noworodki otrzymają wyprawki - najpotrzebniejsze rzeczy w pierwszych miesiącach życia. Na każdego nowo narodzonego przypadać będzie około 500 złotych. Wyprawki mają pojawić się w drugiej połowie 2024 roku.