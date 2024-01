MZOZ we Włocławku uruchomił poradnię neurologiczną dla dzieci. Takie są terminy na NFZ

W MZOZ we Włocławku uruchomiono Poradnię Neurologiczną dla Dzieci w ramach NFZ.

W Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej we Włocławku uruchomiono poradnię neurologiczną dla dzieci. Neurolog dziecięcy przyjmuje w ramach NFZ w przychodni przy ul. Olszowej. Aby zarejestrować dziecko na wizytę, potrzebne jest skierowanie. W jakich dniach i godzinach przyjmuje neurolog dziecięcy? Ile trzeba czekać na wizytę?

W MZOZ we Włocławku działa już poradnia neurologiczna dla dzieci

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku rozszerzył swoją ofertę skierowaną do najmłodszych pacjentów – w przychodni przy ulicy Olszowej uruchomił poradnię neurologiczną dla dzieci. Neurolog dziecięcy przyjmuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

„To ważna informacja dla mieszkańców Włocławka, dla rodziców i opiekunów dzieci – to bardzo potrzebna usługa, która już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

W takie dni przyjmuje neurolog dziecięcy w MZOZ we Włocławku

Włodarz miasta przekazał też informacje dotyczące dni i godzin działania poradni, a także numer telefonu, pod którym można umówić wizytę - 512 393 423. Z rejestracją MZOZ można skontaktować się również pod numerem telefonu 54 306 63 71.

- Od niedawna funkcjonuje poradnia neurologiczna dla dzieci, która jest czynna kilka dni w tygodniu w określonych godzinach: poniedziałek od godziny 8 do 12 i czwartek-piątek od godziny 14 do 18. Serdecznie zapraszamy, bo wiemy, że czas jest bardzo trudny i jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługę lekarską. Można się zapisywać telefonicznie, ze skierowaniem od lekarza rodzinnego – przekazał Marek Wojtkowski w filmiku umieszczonym na Facebooku.

Takich poradni na NFZ dla dzieci brakuje we Włocławku

Pod postem prezydenta Włocławka w mediach społecznościowych, informującym o uruchomieniu nowej poradni dla dzieci, pojawiło się już sporo komentarzy, w których mieszkańcy wyrażają zadowolenie z takiego rozwiązania, ponieważ ułatwi im to dostęp do specjalisty dziecięcego. Pojawiły się też głosy o potrzebie utworzenia innych poradni dla dzieci – urologicznej, psychologicznej i psychiatrycznej. Rodzice zwracają też uwagę na to, że istotne są szybkie terminy, a nie konieczność czekania na wizytę kilka czy kilkanaście miesięcy.

„Może tak by pomyśleć o poradni urologicznej dla dzieci? Żeby nie trzeba było jeździć do innego województwa z dzieckiem... Psychiatria i psychologia dla dzieci również by się przydała... Tylko nie z terminami za rok czy półtorej! Dzieci i młodzież potrzebują pomocy psychiatrycznej/psychologicznej, a nie każdego rodzica jest stać na prywatne wizyty…” - napisała jedna z komentujących osób.

Mieszkańcy chcą uruchomienia poradni psychologicznej i psychiatrycznej na dzieci

Głosów dotyczących potrzeby uruchomienia poradni psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci jest więcej. Mieszkańcy podkreślają, że dzieci i młodzież coraz częściej potrzebują właśnie takiej pomocy. Zwracają uwagę, że problemy młodych ludzi narastają, a nie każdego rodzica stać na prywatne wizyty.

„Piękna inicjatywa, to teraz poprosimy kilkoro psychiatrów i psychologów dla dzieciaków. Bo jest oczywiście kilkoro, ale tylko dla dzieciaków uzależnionych, albo po próbach samobójczych. Oczywiście wiemy, że to jest bezdyskusyjne i tym młodym ludziom jest ta pomoc potrzeba. Ale co z młodzieżą, która sygnalizuje że sobie sama ze sobą nie radzi, albo zwyczajnie zdrowotnie tego wymaga. Z całym szacunkiem dla Pana prezydenta za starania, prosimy o kolejnych specjalistów” – czytamy w jednym z komentarzy pod postem.

Tyle trzeba czekać na wizytę u neurologa dziecięcego we Włocławku

Jak długo trzeba czekać na wizytę u neurologa dziecięcego we Włocławku w nowej poradni w MZOZ? W czwartek przed południem (11 stycznia 2023) nie udało nam się dodzwonić do przychodni, żeby to sprawdzić. Sprawdziliśmy więc, jaka jest długość oczekiwania na wizytę na stronie NFZ (dane dostarczane są przez przychodnie). Z zamieszczonych na stronie danych wynika, że liczba osób oczekujących wynosi zero. Zarówno w przypadku pilnym, jak i stabilnym, wizyta możliwa jest za około 7 dni, czyli około 18 stycznia 2024 roku (NFZ posiada dane zaktualizowane przez świadczeniodawcę z 9 stycznia 2024).

Poradnia Neurologii Dziecięcej działa też w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Tu, przypadek pilny na wizytę musi czekać tylko jeden dzień, a stabilny około 30 dni, czyli ok. 10 lutego 2024 (NFZ posiada dane z 8 stycznia 2024). Anna Wachowiak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Poradnia Neurologii Wieku Rozwojowego (Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci) przy ul. Wojska Polskiego 3A we Włocławku. Przypadek pilny 8 dni, stabilny 13 dni (NFZ ma dane z 3 stycznia 2024).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Intermed" S.C. Hanna Zgorzelak, Witold Zgorzelak (Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego Włocławek) przy ul. Mickiewicza 3 we Włocławku. Czas oczekiwania, to ok. 36 dni – zarówno w przypadku pilnym, jak i stabilnym (NFZ posiada dane z 9 stycznia 2024).

Wideo Plastik w wodzie butelkowanej