Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku ma nowy mammograf. Już można zapisać się na badanie!

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku realizuje program profilaktyki raka piersi i zaprasza wszystkie panie w wieku 45-74 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Programem objęte są kobiety ubezpieczone, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonanej mammografii.

Na badanie nie jest potrzebne skierowanie, wystarczy się zapisać. Rejestracja czynna jest poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:30 pod nr tel. 501 332 760, 54 306 62 51. Można zapisać się także osobiście w rejestracji Działu Rentgenodiagnostyki I piętro pok. 18, ul. Kilińskiego 16.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku realizuje program pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030. Przypomnijmy, że otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zakup mammografu, który pozwala na wczesne wykrywanie nowotworu. Umowę na dofinansowanie, które wyniosło ponad 600 tysięcy złotych, podpisano już w maju 2023 roku.

„W ramach programu zakupiono aparaturę diagnostyczną do wczesnego wykrywania nowotworów. Wartość brutto mammografu cyfrowego wynosi 637.612,11 zł (jest to jednocześnie wartość dofinansowania). Całkowita wartość zadania: 682.835,77 zł” – informował Urząd Miasta Włocławek.

Na przetarg na dostarczenie i uruchomienie nowego mammografu cyfrowego odpowiedziała jedna firma – Fujifilm z Warszawy. Nowy sprzęt trafił do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku jeszcze w 2023 roku, jednak nie od razu mógł zostać wykorzystany do wykonywania badań. MZOZ musiał jeszcze otrzymać pozwolenie na uruchomienie mammografu i stosowanie procedur mammograficznych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.