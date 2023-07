Ulica Łęgska we Włocławku została częściowo zamknięta. MPEC buduje przyłącze. Zdjęcia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ruszyło z budową przyłącza cieplnego do kamienicy przy ul. Łęgskiej 56. Dzięki tej inwestycji, w budynku zlikwidowanych zostanie 11 nieekologicznych pieców tzw. kopciuchów Będzie to kolejną miejską nieruchomość poddana pracom remontowym w ramach procesu rewitalizacji Śródmieścia.

Do tej pory Gminny Program Rewitalizacji zawitał (prace rozpoczęte lub ukończone) do następujących nieruchomości miejskich: Cyganka 9, Cyganka 24, Królewiecka 9, Piekarska 6, Stary Rynek 5, Wojska Polskiego 3, Wyszyńskiego 4, Zapiecek 8. Ponadto, dzięki środkom z Urzędu Miasta Włocławek wyremontowano budynek przy ul. Zapiecek 3/5. Inwestycje MPEC realnie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście, ograniczenia zjawiska smogu oraz zdecydowanego zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery - informuje Urząd Miasta Włocławek.